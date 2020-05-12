Güney Afrikalı dilencilerden korona tedbiri

Sokaklara çıkarak dilencilik yapan kişiler, sosyal mesafeyi dikkate alarak, uzun çubuklara taktıkları tenekeyi uzatarak para topluyor.

Enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçen Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, virüs bulaşmaması için sosyal mesafeyi dikkate alan dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri kullanmaya başladı.

"İNSANLAR BİZDEN KORKUYOR"

Dilencilik yapan 28 yaşındaki Jhonathan Felix, açıklama yaparak, "Yardım istediğimiz insanlar bizden korkuyor ve yaklaşmak istemiyor, bu nedenle biz de uzun çubuklara taktığımız tenekelerimizi uzatarak para toplamaya karar verdik." dedi.

"HAYATTA KALMAK İÇİN DİLENMEK ZORUNDAYIZ"

Bu yolun hem onlar hem de kendileri için daha elverişli olduğunu belirten Felix, "Hayatta kalmak için dilenmek zorundayız. Sokağa çıkma yasağı varken yiyecek ve para bulmakta çok zorlanıyorduk, şimdi tedbirlerin gevşetilmesi biraz olsun vatandaşların sokağa çıkmalarına ve bizleri görmelerine sebep oldu." ifadelerini kullandı.