Güney Afrika'nın Müslüman kadın askerleri, başörtüsü takabilecek

Kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe giden Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü, orduda görevli Müslüman kadınların başörtüsü takmasına müsaade verdi.

Müslüman asker Binbaşı Fatima Isaacs, başörtüsünü çıkarmayı reddederek Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü'ne (SANDF) dava açmıştı.

Isaacs'in 3 yıllık mücadelesi sonucu, Güney Afrika ordusu kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mafi Mgobhozi, basına açıklama yaptı.

KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Sözcünün yaptığı açıklamada, ordu kıyafet yönetmeliğinin Müslüman bir kadının başörtüsü takmasına müsaade edecek şekilde revize edildiğini söyledi.

DİNLERİ YÜZÜNDEN KURBAN EDİLENLERİN ZAFERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cape Times gazetesine konuşan Binbaşı Isaacs, kararın sadece kendisi için değil, dinleri yüzünden sessizce kurban edilen herkes için bir zafer olduğunu dile getirdi.

Ülkenin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Müslüman Yargı Konseyi (MJC), kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DİSİPLİN CEZASI ALDI

Orduda 10 yıldan uzun süredir görev alan Isaacs, kepinin altına başörtüsügiymeye karar vermiş ancak başörtüsü takınca disiplin cezası almıştı.

ORDU, DAVASINI GERİ ÇEKTİ

Güney Afrika ordusu, başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için Isaacs hakkında Haziran 2018'de açtığı davayı Ocak 2020'de geri çekmişti.