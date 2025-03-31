Güney Çin Denizi'nde dev petrol yatağı bulundu

DHA

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi’nin doğusunda dev bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sahadaki kanıtlanmış rezerv miktarı 100 milyon tonu aşarak Çin’in enerji potansiyeline önemli bir katkı sundu.

PETROL VE DOĞALGAZ BULUNDU

Keşfin, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin yaklaşık 170 kilometre açığında, ortalama 100 metre su derinliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgede yapılan test sondajları ise umut verici sonuçlar verdi; günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz üretimi sağlandı.

100 MİLYON TONDAN FAZLA PETROL REZERVİ KEŞFEDİLDİ

CNOOC, Güney Çin Denizi’nde yürütülen petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Özellikle son iki yılda, kanıtlanmış rezervleri 100 milyon tonu aşan petrol sahalarının art arda keşfedildiği belirtilerek, bu gelişmenin Çin’in enerji güvenliği açısından stratejik bir kazanım olduğu ifade edildi.