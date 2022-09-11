Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: Almanya, Türkiye'yi Kıbrıs'la iş birliğine zorlasın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Demetriou, Almanya'dan, Türkiye'ye doğalgaz arama faaliyetleri konusunda iş birliği yapması için baskı talep etti.

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz sonrası Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatsız etmeye devam ediyor.

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konusunda her fırsatta başka ülkelerin arkasına saklanarak türlü oyunlar deneyen GKRY, isteklerini farklı yollardan kabul ettirmeye çalışıyor.

Bunun son örneği ise Almanya'dan doğalgaz konusunda destek talebi.

Rumlar, Almanlar'dan baskı yapmasını istiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Demetriou, Almanya'dan, Türkiye'ye doğalgaz arama faaliyetleri konusunda iş birliği yapması için baskı talep etti.

Berlin'in Ankara ile iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Annita Demetriou, Almanya'nın bunu kullanarak Türkiye'yi iş birliğine yönlendirmek zorunda olduğunu savundu.

'İsteklerimizi yerine getirirseniz daha çabuk gaz göndeririz'

Welt am Sonntag gazetesine röportaj veren Demetriou, Alman hükümetinin bunu yapması halinde Kıbrıs'ın Almanya'ya daha çabuk doğalgaz gönderebileceğini vurguladı.

Bugüne dek Kıbrıs'ın 2027 yılından itibaren Avrupa Pazarı'na doğalgaz sevkiyatı yapabileceğinden yola çıkıldığını belirten Parlamento Başkanı, Almanya'nın "Yardımı ve desteği ile bu sürenin daha öne çekilmesinin mümkün olabileceğini" ancak, "Türkiye ile egemenlik sahaları konusunda yaşanan çatışmaların, Ankara'nın toprak taleplerinin ve Kıbrıs'a ait denizdeki münhasır ekonomik bölgelerde yürüttüğü faaliyetlerin" bu planların önünde "Çok önemli bir engel" olduğunu dile getirdi.