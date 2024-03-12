Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İsrail yalanlaması: Liman iddiaları asılsız GKRY Dışişleri Bakanı Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın almak istediğine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AA

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) liman satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Bu hamlenin, Hayfa Limanı'nın hasar görmesi ihtimaline karşı hayata geçirilmek istendiği belirtildi.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, liman satın alma iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kombos, resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından karşılandı.

İsrail haberleri 'asılsız'

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kombos, Buhabib ile Lübnan üzerinden Suriye'den GKRY'ye gelen mülteciler meselesi, ikili ilişkiler, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için GKRY üzerinden deniz yoluyla kurulacak "insani koridor" konularını ele aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin, İsrail basınında çıkan "İsrail'in GKRY'den liman satın almak istediği" iddialarını hatırlatması üzerine Kombos, bu haberlerin asılsız olduğunu ve bu yüzden daha fazla söyleyebileceği bir şeyin olmadığını ifade etti.

"Bu sevkiyatların sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayacağız"

Kurulacak "Gazze İnsani Yardım Koridorundan gidecek yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaşacağı ve etkin olacağı" yönündeki bir soruya Kombos, şu yanıtı verdi:

Şu süreçte kargoların güvenli bir şekilde ulaşması üzerinde çalışıyoruz. Eğer her şey planlandığı şekilde gider ve kurulan mekanizma sorunsuz işlerse, daha büyük bir kargo gemisi yola çıkacak.



Ardından bu sevkiyatların sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayacağız.

Hayfa Limanı'na alternatif arayışları iddiası

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan haberde, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası olması amacıyla GKRY'den bir liman satın almaya yönelik çalışma yapıldığı ifade edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)