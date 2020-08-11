Güney Kıbrıs'ın Oruç Reis paniği: Personeli tutuklarız

Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'ye karşı haddini aşan sözler sarf etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlamasının yankıları sürüyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Oruç Reis, Navtex bölgesine girdi.

Ankara'nın bölgedeki varlığından dolayı paniğe kapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), haddini aşan tehditler savurdu.

TUTUKLAMA TEHDİDİYLE HADLERİNİ AŞTILAR

GKRY, Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasa dışı olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

"BÖLGEYİ TERK EDİN"

Yunanistan silahlı kuvvetlerinin ise yüksek düzeyde alarmda olduğu belirtildi.

Yunan savaş gemilerinin de Türk gemilerinin hareketlerini takip ettiği ve Türk gemilerinin kaptanlarına her 15 dakikada bir "Yunan kıta sahanlığını terk edin" yönünde çağrı yaptığı ifade edildi.

Nikos Hristodulidis

Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı ViDEO