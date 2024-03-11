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Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir manastırın, 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadığı, kilisede 800 bin euro para bulundurduğu ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla kapatıldığı bildirildi.