Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Ülkedeki Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin, eşcinsel ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.
Rahiplerin eşcinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Ayrıca rahiplerin kilisede 800 bin euro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.
İddialar üzerine Kıbrıs Ortodoks Kilisesi soruşturma başlattı.
Ardından yolsuzluk iddiası ortaya atıldı: Manastır kapatıldı
Soruşturma kapsamında manastır geçici olarak kapatıldı.
2 rahibin ise kiliseden uzaklaştırılacağı bildirildi.
Söz konusu rahipler iddiaları yalanladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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