Güney Kıbrıs'ta kadınlar gönüllü asker olarak orduya alınabilecek

AA & Ensonhaber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, sosyal medya platformu hesaplarından yaptığı açıklamada kadınların gönüllülük esasına göre Rum Milli Muhafız Ordusu'nda görev yapabilmelerini sağlayan tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaz aylarından itibaren kadınların orduya alımının başlayacağını duyurdu.

Yasanın ilk etapta kadınların 6 ila 14 ay arasında orduda gönüllü hizmet vermelerine imkan tanıdığı ve bunun için ordunun ülke genelinde kadınlar için askerlik yoklaması yapmasını içerdiği öngörüyor.

İKTİDAR KARŞITI GAZETELERDEN ELEŞTİRİ

GKRY'de son 2 yıldır gündemde olan kadınların gönüllülük esasına göre orduya alınması iktidar karşıtı gazeteler tarafından kadınlara zorunlu askerliğe hazırlık yapıldığı iddiası ile eleştiriliyor.

Yaklaşık 1 milyona yakın nüfuslu GKRY'de ordu bünyesinde 30 bin kadar asker bulunuyor ve erkekler lise eğitiminden sonra 14 aylık zorunlu hizmet için askere alınıyor.