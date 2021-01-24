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Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı

Arızalanan filyasyon sistemi nedeniyle yüzlerce kişiye SMS ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gitmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe sebep oldu.