Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
238.512
0.70%
EXEN Coin
19.07
0.95%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı

    Arızalanan filyasyon sistemi nedeniyle yüzlerce kişiye SMS ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gitmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe sebep oldu.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile koronavirüs mesajı gitti.

    Vatandaşlara, "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi.

    Mesajı alan yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu.

    TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ

    Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.  İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.

    RUM KESİMİNDE SON DURUM

    Güney Kıbrıs’ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi.

    Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

    Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı #1

    Güney Kıbrıs’taki koronavirüs mesajları, panik yarattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir