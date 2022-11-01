Güney Kore İçişleri Bakanı, izdiham felaketi için özür diledi

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında, 150'den fazla kişinin ölümüne neden olan izdiham dünyanın gündemine oturmuştu.

Daha çok gençlerin feci şekilde öldüğü olaydan sonra soruşturma devam ederken özür açıklaması geldi.

Bakan özür diledi

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min yaptığı açıklamada, "Devlet, insanların güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen böyle bir kaza meydana geldiği için özür dilerim." ifadesini kullandı.

Güney Kore polisi, 150'den fazla kişinin öldüğü izdihamı engelleyememekten "büyük sorumluluk" duyduğunu bildirdi.

Emniyet yetkilisi Yoon Hee Keun, yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili ağır sorumluluk hissettiğini ifade ederek bir daha benzer bir olayın yaşanmaması için polisin elinden geleni yapacağını belirtti.

Soruşturma devam ediyor

İlk soruşturmada kalabalığa ilişkin çok sayıda çağrı yapıldığını ancak çağrıya karşılık veren yetkililerin tatmin edici bir yanıt vermediğinin tespit edildiğini kaydeden Yoon, polisin başlattığı detaylı soruşturmada, o gece yetkililerin kalabalığı yönetmedeki eksikliklerinin ve kalabalığa anında müdahaleyi ele alış biçiminin inceleneceğini aktardı.

Cadılar Bayramı izdihamı

Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda, son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 22 yabancı uyruklu kişinin olduğunu bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olay nedeniyle ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.