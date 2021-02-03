Güney Kore, kediler ve köpekleri de karantinaya alınacak

Güney Kore, kediler ve köpekleri de karantinaya alınacak

Güney Koreli yetkililer koronavirüs semptomu gösteren kedi ve köpeklerin karantinaya alınacağını duyurdu.

Güney Kore'de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, yeni kurallar çerçevesinde, koronavirüs semptomları gösteren kedi ve köpeklerin karantinaya alınacağını, veterinerler ve uzmanlar tarafından gerekli görülürse PCR testi yapılacağını bildirdi.

​Duyuru, Jinju kentindeki bir misyonerlik merkezinde yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapıldı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANANA KADAR HAYVANLARIN DIŞARI ÇIKMASINA İZİN YOK

Hayvanlarda vakalara nadir rastlansa da, sağlık yetkilileri ve hayvanat bahçesi personelleri hayvanları test edebilecek. Test sonuçları açıklanana kadar ise bu hayvanların dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kedi veya köpekler daha sonra izole edilecek ve tek bir aile üyesi tarafından bakımları sağlanacak. Ancak bu hayvanların devlet tarafından yönetilen bir karantina merkezine gönderilmeleri bu aşamada söz konusu değil.

İNSANLAR GİBİ 14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Bir bakanlık yetkilisi, Güney Kore'den Chosun Ilbo gazetesine verdiği demeçte, "Evcil hayvanlardan insanlara bulaşan teyit edilmiş bir koronavirüs enfeksiyon vakası bulunmasa da kedi ve köpeklerin de tıpkı insanlar gibi 14 gün karantinaya alınmaları gerekecek" dedi.