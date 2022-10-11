Güney Kore: Kuzey Kore tüm dünyayı tehdit ediyor

Güney Kore: Kuzey Kore tüm dünyayı tehdit ediyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, son 2 haftada 7 nükleer füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilere açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey'in nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.

Yoon, "Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.

Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.

"Kuzey Kore'nin nükleer problemi ciddi bir tehlike"

Yetkililer, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programının ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini "çok vahim ve ciddi" olarak nitelendirerek, Güney Kore'nin Kuzey'in tatbikatlarında kullandığını söylediği silah sistemlerini tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Moon, Güney Kore'nin Kuzey'i daha iyi izlemek için casus uydularını, çeşitli insansız hava araçlarını ve ek deniz tabanlı keşif varlıklarını uygulamaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Kuzey Kore s on 2 haftada 7 nükleer füze denemesi yaptı

Güney Kore, dün, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yapmıştı.

"Füze denemesi 'düşmanları ortadan kaldırmak' için yapıldı"

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıklamıştı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurmuştu.

"Meşru müdafaa"

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

AA'nın haberine göre, son 2 haftada 7'nci füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.