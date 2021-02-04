Güney Kore’de evcil hayvanlar da karantinaya alınacak

Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs semptomu gösteren evcil hayvanların karantinaya alınacağını açıkladı.

Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini söyledi.

Duyuru, Güney Gyeongsang Eyaleti, Jinju'da yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

SADECE 1 KİŞİ GÖREBİLECEK

Koronavirüse yakalanma vakalarının nadir görüldüğü belirtilen evcil hayvanların, eğer semptom gösterirlerse sağlık yetkilileri ya da veterinerler tarafından teste tabi tutulacağı belirtildi.

Evcil hayvanların koronavirüs test sonuçları açıklanana kadar ise dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kedilerin ve köpeklerin karantinada izole bir şekilde yaşayacaklarını belirten bakanlık yetkilileri, hayvanla sadece bir kişinin görüşebileceğini belirtti.

Bilim dünyasında kedilerin veya köpeklerin koronavirüsü insanlara geçirebileceğini gösteren hiçbir kanıt yok.

14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Bir bakanlık yetkilisi ise, Chosun Ilbo gazetesine göre, Evcil hayvanlardan insanlara yayılan doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu vakası bulunmadığını söylerken, yetkili ,”Ancak tıpkı insanlar gibi 14 gün karantinada kalmaları gerekecek” dedi.