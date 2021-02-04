Euro
8.6134
-0.14%
Dolar
7.1503
-0.2%
Altın
421.72
-0.09%
Borsa
1.534
1.46%
Bitcoin
261.225
3.79%
EXEN Coin
16.68
-2.62%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C

    Güney Kore’de evcil hayvanlar da karantinaya alınacak

    Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs semptomu gösteren evcil hayvanların karantinaya alınacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 01:12
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 01:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kore’de evcil hayvanlar da karantinaya alınacak

    Güney Kore’de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini söyledi.

    Duyuru, Güney Gyeongsang Eyaleti, Jinju'da yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

    SADECE 1 KİŞİ GÖREBİLECEK

    Koronavirüse yakalanma vakalarının nadir görüldüğü belirtilen evcil hayvanların, eğer semptom gösterirlerse sağlık yetkilileri ya da veterinerler tarafından teste tabi tutulacağı belirtildi.

    Evcil hayvanların koronavirüs test sonuçları açıklanana kadar ise dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan kedilerin ve köpeklerin karantinada izole bir şekilde yaşayacaklarını belirten bakanlık yetkilileri, hayvanla sadece bir kişinin görüşebileceğini belirtti.

    Bilim dünyasında kedilerin veya köpeklerin koronavirüsü insanlara geçirebileceğini gösteren hiçbir kanıt yok.

    Güney Kore’de evcil hayvanlar da karantinaya alınacak #1

    14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

    Bir bakanlık yetkilisi ise, Chosun Ilbo gazetesine göre, Evcil hayvanlardan insanlara yayılan doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu vakası bulunmadığını söylerken, yetkili ,”Ancak tıpkı insanlar gibi 14 gün karantinada kalmaları gerekecek” dedi.

    Güney Kore’de evcil hayvanlar da karantinaya alınacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir