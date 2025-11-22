Güney Kore'de iki bakanlık, sıkıyönetim davasını soruşturmak için görev gücü kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore savunma ve dışişleri bakanlıkları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yürütülen sıkıyönetim davasına ilişkin karar aldı.

Buna göre, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, dava kapsamında, söz konusu sıkıyönetim sürecinde kamu görevlilerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunup bulunmadığını araştırmak üzere kurumlar arası bir girişimde bulunarak görev gücü kurulması talimatını verdi.

GÖREV GÜCÜ 50 PERSONELDEN OLUŞACAK

Savunma Bakanlığı, kurulacak görev gücünün, teftiş bürosu üyeleri ve dış uzmanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 personelden oluşacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı da Bakan Cho Hyun başkanlığında kendi görev gücünü kurduğunu ve görev gücünün 24 Kasım 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

4 NİSAN'DA GÖREVDEN ALINMASI ONAYLANMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.