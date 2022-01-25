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    Güney Kore'de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto

    Başkent Seul'de toplanan protestocular, kısıtlamalara tepki göstermek amacıyla saçlarını kestirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.01.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 19:06
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    Güney Kore'de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto

    Güney Kore, koronavirüs tedbirlerine ilişkin protestoya sahne oldu.

    Son 24 saatte 8 bin 571 yeni koronavirüs vakasının saptandığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de gösteri düzenlendi.

    KISITLAMALARA TEPKİ

    Ulusal Meclis binası önünde bir araya gelen göstericiler, koronavirüs önlemlerini tepkiyle karşıladı.

    Hem kadın hem de erkek göstericiler, protesto sırasında ilginç bir yönteme başvurarak saçlarını kestirdi.

    Güney Kore'de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto VİDEO

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #1

    SAÇ TIRAŞLI PROTESTO

    Kendileri için hazırlanan sandalyelere oturanlar, saç tıraşı yaptırdı ve ortaya sıra dışı görüntüler çıktı.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesine göre, Güney Kore'de şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 749 bin 979 vaka ve 6 bin 588 ölüm kayıtlara geçti.

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #2

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #3

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #4

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #5

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #6

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #7

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #8

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #9

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #10

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #11

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #12

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #13

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #14

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #15

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #16

    Güney Kore de koronavirüs kısıtlamalarına saç tıraşlı protesto #17


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