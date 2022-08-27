Güney Kore’de robotlar, vatandaşları işsiz bırakıyor

Seul’deki alışveriş merkezlerinde ve kafelerde müşterilerin hizmetine sunulan robot garsonlar, insanları işsiz bırakmaya başladı.

Teknolojinin ileri derecede kullanıldığı Güney Kore'de, vatandaşları işsiz bırakmaya başlayan robotlar konuşuluyor.

Başkent Seul’deki birçok alışveriş merkezi ve kafede robot garsonlar kullanılmaya başlandı.

Her türlü içeceği hazırlayabilen robotlar, iş gücünün pahalı olduğu Seul’de garsonların işini devralarak insanları işsiz bırakmaya başladı.

Robotlar 24 saat çalışıyor

Mekanlarda 24 saat çalışarak tatil yapmayan, maaş istemeyen ve sigortaya ihtiyaç duymayan robotlar, hem işverenlerin hem de teknolojiye meraklı müşterilerin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar tedirgin

İHA'nın haberine göre; düşük elektrik masrafı sayesinde ekonomik olan robotlar, işverenlerin umudu olurken çalışanların ise korkulu rüyası haline geliyor.

Güney Kore’de robotlar, vatandaşları işsiz bırakyıyor







