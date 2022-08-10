Petrol
95.48
-0.86%
Euro
18.3093
0.17%
Dolar
17.9281
0.16%
Altın
1.031
-0.25%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
414.835
-3.30%
BTXN Coin
7.54
-1.95%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Güney Kore'de şiddetli yağışlar can aldı

    Seul ve çevresinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise kayıplara karıştı.
    • 10.08.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kore'de şiddetli yağışlar can aldı

    Güney Kore’de, 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti…

    Çoğu başkent Seul’de olmak üzere 2 bin 500’den fazla ev, sular altında kaldı. İHA’nın haberine göre; hükümet verilerine göre; 5’i Seul'de, 3’ü Gyeonggi eyaletinde ve 1’i Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

    4’ü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.

    Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.

    “Yaklaşık 570 kişi yerinden oldu”

    AA’nın haberine göre; çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğu bildirildi. Ülke genelinde ise 724 haneden 1.253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

    Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

    Güney Kore'de şiddetli yağışlar can aldı VİDEO

    Güney Kore de şiddetli yağışlar can aldı #1

    Güney Kore de şiddetli yağışlar can aldı #2

    Güney Kore de şiddetli yağışlar can aldı #3

    Güney Kore de şiddetli yağışlar can aldı #4

    Güney Kore de şiddetli yağışlar can aldı #5


    İlginizi Çekebilir

    'Güzelliğin halis mi?'
    Medya

    'Güzelliğin halis mi?'

    Yasemin Allen'in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma
    3. Sayfa

    Yasemin Allen'in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir