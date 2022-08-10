Güney Kore'de şiddetli yağışlar can aldı

Seul ve çevresinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise kayıplara karıştı.

Güney Kore’de, 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti…

Çoğu başkent Seul’de olmak üzere 2 bin 500’den fazla ev, sular altında kaldı. İHA’nın haberine göre; hükümet verilerine göre; 5’i Seul'de, 3’ü Gyeonggi eyaletinde ve 1’i Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

4’ü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.

Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.

“Yaklaşık 570 kişi yerinden oldu”

AA’nın haberine göre; çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğu bildirildi. Ülke genelinde ise 724 haneden 1.253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

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