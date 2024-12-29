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Güney Kore'de uçak kazası: 28 ölü

Güney Kore'de uçak kazası: 28 ölü Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.