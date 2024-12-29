Güney Kore'de uçak kazası: 28 ölü

Haber Merkezi
Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarak düştü.
28 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Raporda, 175 yolcu ve altı uçuş görevlisi taşıyan Jeju Air uçağının Tayland'dan geri dönerken iniş sırasında kaza meydana geldiği belirtildi.
Olayda 28 kişi hayatını kaybetti.
Havaalanı Güney Kore'nin güneyinde yer alıyor. Yerel medyanın paylaştığı fotoğraflarda uçaktan duman çıktığı görülüyor.
Yonhap'a göre kurtarma görevi devam ederken bir kişi sağ olarak bulundu. Haber ajansı, yaralılar hakkında ayrıntı vermedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış