Güney Kore'den Çin ve Rus savaş uçaklarına 'taktiksel' önlem

AA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkiliden yapılan son dakika açıklamasında, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının, habersiz olarak Japon Denizi (Doğu Denizi) ve güney kıyısı açıklarında Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini duyuruldu.

Konuya ilişkin detaylar, Yonhap'ın haberinde yer aldı.

'TAKTİKSEL' ÖNLEMLER ALDIKLARINI DUYURDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, uçakların Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediğini dile getirdi.

Yetkili, devamında bu adıma karşılık olarak Güney Kore savaş uçaklarını harekete geçirerek "taktiksel" önlemler aldıklarını bildirdi.

POTANSİYEL TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.