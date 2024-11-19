Güney Kore'den Filistin tepkisi: Cehennemde yaşıyorlar

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'da yaşanan problemler için bir ara geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında gerçekleşen BMGK oturumunun ana konusu "Orta Doğu" olarak belirlendi.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın, Orta Doğu'da yaşanan eşi benzeri görülmemiş saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Joonkook, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlallerinin rutin hale geldiğini vurguladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM FİKRİNİ ÖLDÜRÜYOR"

Batı Şeria'daki durumun da oldukça endişe verici olduğuna işaret eden Joonkook, hızla "genişleyen yerleşimler", yaygın İsrail askeri operasyonları, Filistinlilere ait evlerin durmaksızın yıkılması ve devlet destekli "ölümcül yerleşimci şiddetinin" iki devletli çözümün altını oyduğunu ifade etti.

İsrail'in BMGK'nin 2334 sayılı kararında öngörüldüğü üzere tüm "yerleşim faaliyetlerini" derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Joonkook, Lübnan'daki vahim durumun, İsrail ve Filistin'de istikrarın sürdürülebilir bölgesel barışın öncüsü olduğunu gösterdiğini söyledi.

"FİLİSTİNLİLER CEHENNEMDE YAŞIYOR"

Yetersiz insani yardım, yıkılan hastaneler ve tekrarlanan zorunlu göçler nedeniyle Gazze'nin hayatta kalan nüfusunun giderek daha savunmasız hale geldiğini belirten Joonkook, "Filistinliler cehennemde yaşıyor." diye konuştu.

Joonkook, iki devletli çözümü desteklediklerini dile getirerek, "Gazze'deki mevcut silahlı çatışmanın" sadece masum sivilleri öldürmekle kalmadığını, aynı zamanda iki devletli çözüme yönelik umutları da temelden yok ettiğini söyledi.

İki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesinin başlangıç noktasının, Gazze'deki çatışmaların acilen sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Joonkook, "Bu nedenle, Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de derhal ateşkes sağlanması çağrımızı yineliyoruz." dedi.