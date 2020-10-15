Güney Koreli pop müzik grubu BTS, su markası çıkardı

Bugüne dek pek çok markayla işbirliği yapıp aksesuardan oyuncağa giyimden mobil oyuna kadar ürünler çıkaran grubun çıkardığı şişe suyuna ulaşmak, her ülkeden mümkün olmayacak.

Güney Koreli K-pop grubu BTS, kendi adını taşıyan şişe suyu üretti. Grup, hayranlarına yeni ürününü Twitter üzerinden yayınladıkları bir video ile duyurdu.

Jungkook, Jimin, RM, Jin, Suga, V ve J-Hope'tan oluşan BTS'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "temiz ve sağlıklı suyun, birinci sınıf şişe suyunu oluşturmak için BTS ile buluştuğu" söylendi.

HERKES ULAŞAMAYACAK

Su şişelerinin üzerine her bir BTS üyesini temsil eden çizimler tasarlandı. Şişe sular, BTS'nin Weverse adlı alışveriş sitesi üzerinden bugünden itibaren satışa sunulacak.

BTS'in dünya çapında milyonlarca hayranı var ancak özel su şişelerine ulaşmak her ülkeden mümkün olmayacak, şişeler sadece Güney Kore içinde gönderilebilecek.

Sosyal medyadan BTS'in şişe su satmaya başladığını, ancak kendilerinin alamayacağını öğrenen Güney Kore dışındaki hayranlar hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

YEDİ ÜYESİ DE MULTİMİLYONER OLDU

Geçen ay Güney Kore borsasındaki hisselerini katlayan en popüler K-pop grubu BTS'in yedi üyesinin resmen multimilyoner olduğu duyurulmuştu.

Bu durum, şirketleri Big Hit Entertainment'ın son üç yılda Güney Kore'nin en büyük borsa listesindeki başarısı" nedeniyle gerçekleşmişti.

DÜNYANIN EN POPÜLER GRUBU

BTS grubu, 2015 yılında bir Kore müzik gösterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini kazanmıştı.

O dönem hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve sadece üç yıl sonra diğer birçok küresel müzik listelerine girmesini, rekor üstüne rekor kırmasını beklemedi.

BTS hızlı bir şekilde gezegendeki en popüler grup haline geldi.