Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den Ramazan mesajı

Garibaşvili, ülkesinde yaşayan Müslümanlar için "Size ve ailelerinize sağlık, refah ve barış diliyorum" dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesindeki Müslümanların Ramazan ayını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Geçen hafta koronavirüs tespit edildiği için kendini izole ederek uzaktan çalışmaya devam eden Başbakan Garibaşvili, Ramazan ayının gelişiyle ilgili mesaj paylaştı.

RAMAZAN MESAJI

Garibaşvili, mesajında ülkesindeki Müslüman vatandaşlara hitaben, "Ortak vatanımızın kamusal yaşamı ve onun geleceğine sağladığınız çok önemli katkılarınıza büyük değer veriyorum. Eşsiz kültür ve gelenekleriniz ülkemizin zenginliği, onun çeşitliliğin ayrılmaz parçasıdır. Size ve ailelerinize sağlık, refah ve barış diliyorum." ifadesini kullandı.