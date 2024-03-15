Gürcistan: Türkiye'yle birbirimize bağlıyız Dışişleri Bakanı Darçiaşvili, "Çok boyutlu iş birlikleriyle birbirimize bağlıyız" dedi. Darçiaşvili, bölgesel iş birliğinin öneminden söz etti.

AA

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında konuşan Darçiaşvili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ortaklık vurgusu yaptı

Üç ülke olarak güçlü bölgesel iş birliğine sahip olduklarını kaydeden Darçiaşvili, şöyle konuştu:

Böylece siyasi diyaloğumuza olan bağlılığımızı ve üçlü formattaki ortaklığımızın önemini ve istikrarını bir kez daha teyit etmiş olduk.



Bu formatın, bölgesel iş birliğinin kapsamlı, etkili ve başarılı mekanizmalarından biri olduğunu belirtmek isterim.

Darçiaşvili, üçlü format sayesinde bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması ve değerlendirilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Çok boyutlu iş birlikleriyle birbirimize bağlıyız"

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki iş birliğine ilişkin Darçiaşvili, şöyle dedi:

Siyaset, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda çok boyutlu iş birlikleriyle birbirimize bağlıyız.

Toplantıda özelikle bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaşan Darçiaşvili, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma bağlamında barışın rolüne dikkati çektiklerini kaydetti.

"Güney Kafkasya'da barışı destekliyoruz"

Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'da barışı somut bir şekilde desteklediğini aktaran Darçiaşvili, şöyle devam etti:

Gürcistan, Güney Kafkasya'da barış içinde bir arada yaşamayı güçlü bir şekilde desteklemektedir ve bölgede barışı ve yapıcı iş birliğini geliştirme sürecine katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır.



Azerbaycan ve Ermenistan'ın yakın gelecekte anlaşarak barış anlaşması imzalayabileceğini ve bunun bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi açısından bir dönüm noktası olacağını umduğumuzu ifade ettik.

Orta Doğu'da barış mesajı

Toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Darçiaşvili, şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan'ın Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi gerektiği ve bunun uluslararası toplumun desteğiyle müzakerelerle sağlanabileceği fikrini desteklediği kaydedildi.

Darçiaşvili ayrıca, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler hakkında Fidan ve Bayramov'a bilgi verdiğini dile getirerek, toplantıda bölgesel enerji ve nakliye gibi alanlardaki ortak projelerin de öneminin vurgulandığını kaydetti.

"Ülkelerimizin rolünü artırıyor"

Gürcistan olarak, Azerbaycan ve Türkiye ile ortak projelerin daha da geliştirilmesine destek verdiklerini belirten Darçiaşvili, şöyle dedi:

Söz konusu projeler, ülkelerimizin ve bölgemizin dünyadaki işlevini ve rolünü daha da artırmaktadır.

"Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin rolü özellikle önemli"

Darçiaşvili, üç ülke olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

Enerji kaynaklarının Asya'dan Avrupa'ya taşınması ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanması konusunda Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin rolü özellikle önemlidir.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak Trans Hazar Koridoru Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bakan Darçiaşvili, bu yönde Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu projesinin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının önemli olacağını vurguladı.

Darçiaşvili konuşmasının sonunda, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin üçlü iş birliğini daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için hazır olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)