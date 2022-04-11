Gürcistan ve Moldova'nın AB'ye üyelik süreçleri başladı

AB'li yetkili, iki ülkenin dışişleri bakanlarına anket niteliğindeki formları sundu.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın ardından yeni ülkelerle katılım süreci için düğmeye bastı.

Üyelik süreçlerinin ilk adımı kapsamında, Moldova ve Gürcistan'a gerekli formlar sunuldu.

İki ülke için AB süreci

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

"Çok hızlı gitmeye hazırız"

Varhelyi, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e aynı formu teslim etmişti.

Anket niteliğinde form

AA'nın haberine göre; anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyon'un görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.