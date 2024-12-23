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DHA

Gürcistan'da Avrupa Birliği (AB) krizi..

Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına tepki gösteren halk, haftalardır protesto gösterileri düzenliyor..

PROTESTOLAR GÜNLERDİR SÜRÜYOR

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 2028’e kadar askıya alındığını açıklamasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

TİFLİS SOKAKLARINDA YOĞUN KALABALIK

Başkent Tiflis’te yaklaşık bir aydır her gün parlamento binası önünde toplanan kalabalık, Gürcistan'ın AB müzakerelerini askıya almasını ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto etti.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Polisin, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM İSTİYOR

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, hükümete yeni seçimleri ilan etmesi için bir hafta süre tanıdı.

Zurabişvili, dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı. Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini söyledi.