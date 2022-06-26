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    Gürcistan'da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü

    Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
    • 26.06.2022 - 23:38
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    Gürcistan'da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis’ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

    2 kadın hayatını kaybetti

    Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gürcistan da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü #1

    Gürcistan da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü #2

    Gürcistan da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü #3

    Gürcistan da bir evin balkonu çöktü: 2 ölü #4


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