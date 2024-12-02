Haber Merkezi

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4’üncü günde devam ediyor.

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento binasına havai fişek ve taşla saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için parlamento binasının içinden tazyikli su sıktı.

POLİSLERE HAVAİ FİŞEK MAKİNASIYLA KARŞILIK VERDİLER

Daha sonra polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek protestocuları parlamento binasından opera binasına doğru geri çekilmeye zorladı.

O anlarda göstericiler ellerinde bulunan havai fişek makinesini kullanarak polislere bir kez daha karşılık verdi.

Ortaya adeta havai fişek cümbüşünün yer aldığı görüntüler çıktı.

GÖSTERİLER BATUM'A DA SIÇRADI

Öte yandan Başkent Tiflis'in yanı sıra Türkiye sınırındaki Batum'da protestolar 3 gündür devam ediyor.

Yüzlerce protestocu, Acara Hükümet Binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

"ANAYASAL ÇERÇEVEDE"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede yaşananlara ilişkin düzenlediği özel basın toplantısında, göstericileri savunarak her şeyin anayasal çerçevede olduğuna dikkat çekti. Zurabişvili, "İktidar partisini en çok endişelendiren şey, bu protestoların ve diğer tüm eylemlerin anayasa çerçevesinde gerçekleşmesi. Buna rağmen, iktidar partisi her adımda anayasanın dışına çıkıyor. Biz, toplum olarak, sivil girişimlerimiz, sokak protestolarımız ve her türlü eylemimizle anayasanın yanındayız. Anayasayı ve ülkemizin geleceğini savunuyoruz. Ancak iktidar partisi, özellikle son kararıyla, Avrupa geleceğimizi durdurmayı ya da yavaşlatmayı hedefleyerek anayasa ihlali yapıyor. Oysa anayasada açıkça belirtilmiştir ki tüm devlet kurumları, Avrupa entegrasyonu yolunda en hızlı şekilde ilerlemek için tüm çabalarını yönlendirmekle yükümlüdür, durdurmakla değil" dedi.

200 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan'ın önde gelen STK'larından Gürcistan Genç Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar devam eden gösterilerde şu ana kadar 200 protestocunun gözaltına alındığı aktarılarak, "Hukuki Yardım Ağı'nın çağrı hattına 200'den fazla kişinin gözaltına alındığına dair bilgi ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor" denildi.