İHA

Gürcistan'da cumartesi günü gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrası hile karıştırıldığı iddiaları gündemi sarsmıştı.

Söz konusu iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün ifadeye çağırıldı.

Bunun üzerine gazetecilere açıklamalarda bulunan Zurabişvili, İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ne zafer kazandırmak için oy sayımında hile yapıldığını defalarca öne sürdü.

SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPTI

Zurabişvili, “Seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt sunmak başkana düşmez. Gözlemciler ve sıradan vatandaşlar seçimlere ne kadar büyük ölçüde hile karıştırıldığının kanıtlarını gösterdiler” diyerek, savcılığa çağrı yaptı.

Zurabişvili, şöyle konuştu:

Savcının seçim sonuçlarına ilişkin beyanlarımı destekleyecek kanıtlar sunmam yönündeki talebine verdiğim cevabın konuyla ilgisi olmadığını, çünkü savcının kendi soruşturmasını yapması gerektiğini söylemek istiyorum. Savcılık makamı bunun için vardır

"STANDART BİR SORUŞTURMADA KANIT TOPLAMAK SORUŞTURMA MAKAMININ GÖREVİDİR"

Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, “Savcılık benden kanıt sunmamı bekliyor gibi görünüyor. Standart bir soruşturmada kanıt toplamak soruşturma makamının görevidir, tersi değil. Hiçbir soruşturma makamının bir başkandan seçimle ilgili kanıt istediğini görmedim. Savcılığın Merkez Seçim Komisyonu şikayeti nedeniyle benden kanıt talep etmesi rahatsız edici. Gerçekler halka açık” dedi.

"KAMUOYU BENDEN KANIT DEĞİL, ACİL SORUŞTURMA BEKLİYOR"

Oy satın alma, gözdağı verme ve oy pusulası gizliliğinin ihlali de dahil olmak üzere 26 Ekim seçimlerinde rapor edilen tüm iddiaların soruşturulması gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, savcılığa seslenerek, şu sözleri sarf etti:

Kamuoyu benden kanıt değil, acil soruşturma bekliyor. Siyasi manevralar yerine sorumluluklarınıza odaklanın. Uluslararası ortaklarımız bizi izliyor ve siz de bağımsızlık ile tarafsızlık sergilemelisiniz.

"HEM SİZE HEM DE BANA YÖNELİK PSİKOLOJİK BİR BASKI VAR"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Zurabişvili, kamuoyuna da çağrı yaparak şu sözeleri sarf etti:

Tanık olduğumuz şey, çalınan oyların yol açtığı hayal kırıklığı ile gerilim ve korkuyu körükleme girişimidir. Hem size hem de bana yönelik psikolojik bir baskı var. Ama ben korkmuyorum! Siz de korkmamalısınız! Her şey sakin bir şekilde ilerleyecek ve gerçek sonuçlar ortaya çıkacaktır.

BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEK TÜM KİŞİLER SORGULANACAK

Gürcistan Başsavcılığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Seçim Komisyonu'nun dün yaptığı başvuru üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

"Muhtemel hileyle ilgili delillere sahip olduğu düşünülen" Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ise bugün için ifadeye çağrıldığı bildirilmişti.

Öte yandan, Zurabişvili'nin yanı sıra bazı siyasi partiler ve gözlemci misyonların temsilcileri tarafından dile getirilen iddiaları araştırmak üzere muhtemel suç unsurlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilecek tüm kişilerin sorgulanacağı aktarılmıştı.