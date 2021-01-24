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    Gürcistan'da koronavirüs tedbirleri protestosu

    Gürcistan'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devam eden önlemlere karşı Tiflis'te gösteri düzenlendi.
    • AA
    • 24.01.2021 - 17:37
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    Gürcistan'da koronavirüs tedbirleri protestosu

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hükümet binasının önüne toplanan bir grup, ülkedeki koronavirüs yasaklarına tepki göstererek hükümete söz konusu tedbirleri iptal etme çağrısında bulundu.

    Çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin temsilcileri ile diğer vatandaşların katıldığı gösteride söz alanlar, hükümeti salgına karşı etkili mücadele etmemekle suçladı.

    48 SAAT SÜRE VERİLDİ

    Kayak merkezilerinin açılması, toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilmesi, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması gibi taleplerini hükümete iletmeye çalışan konuşmacılar, yasakların kaldırılması için hükümete 48 saat süre verdiklerini söyledi.

    Göstericiler, koronavirüs yasaklarının 48 saat sonra gevşetilmemesi durumunda ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.

    Gürcistan da koronavirüs tedbirleri protestosu #1

    Gürcistan da koronavirüs tedbirleri protestosu #2

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    Gürcistan da koronavirüs tedbirleri protestosu #4

    Gürcistan da koronavirüs tedbirleri protestosu #5

    Gürcistan da koronavirüs tedbirleri protestosu #6

     

     

     

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