Gürcistan'da yıllardır aradığı biyolojik babası sosyal medyada arkadaşı çıktı

Haber Merkezi

Gürcistan'da yaşayan 40 yaşındaki gazeteci Tamuna Museridze, annesi öldükten sonra onun eşyalarını düzenlerken kendi adını taşıyan ancak doğum tarihi farklı olan bir doğum belgesi buldu.

Belgeleri iyice inceleyen Tamuna, evlatlık olduğunu öğrendi.

Daha sonra doğduğu hastaneyi araştıran kadın, hastanede o zamanlarda ailelere "bebeğiniz öldü" diyerek, çocukları para karşılığında satan bir çete olduğunu öğrendi.

AİLELERİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTI

Belki de binlerce çocuğun üvey olduklarından habersiz ailelerinden alıkonulduğunu fark eden Tamuna, hem kendi öz ailesini bulmak hem de diğer evlat edinilmiş çocukların biyolojik ailelerine kavuşmasına yardımcı olmak için bir Facebook sayfası kurdu.

BABASININ KİMLİĞİNİ ÖĞRENDİ

Museridze’nin Facebook paylaşımının ardından bir kadın, teyzesinin geçmişte hamileliği gizlediğini ve DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini söyledi.

Test sonuçlandığında kadının gerçekten annesi olduğunu anlayan Museridze, annesinden babasının Gurgen Korava adında bir adam olduğunu öğrendi.

BABASINI FACEBOOKTA BULDU

Babasını aramaya başlayan Tamuna, Korava ile zaten 3 yıldır Facebook’ta arkadaş olduklarını fark etti.

den gazeteci, babasıyla buluşmak için Zugdidi’ye giderek orada üvey kardeşleri ve diğer akrabalarıyla da tanıştı.

UTANDIĞI İÇİN HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİ

Police TV tarafından düzenlenen özel bir toplantıda biyolojik annesiyle bir araya gelen Museridze, annesinin açıklamalarının ardından bebek ticareti kurbanı olmadığını, annesinin utandığı için hamileliğini gizlediğini ve Tiflis’te bir doğum gerçekleştirerek onu evlatlık verdiğini öğrendi.

YALAN SÖYLEMESİNİ İSTEDİ

Annesinin, Museridze’den bebek ticareti mağduru olduklarına dair yalan söylemesini istemesi üzerine gazeteci, bunun gerçek mağdurlara saygısızlık olacağını belirterek bu isteği reddetti.

Annesinin, kendisinden gitmesini istemesinin ardından Museridze’nin annesiyle bir daha konuşmadığı belirtiliyor.