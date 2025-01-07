Gürcistan'daki Avrupa Birliği yanlısı gösteriler devam ediyor

AA & Ensonhaber

Gürcistan hükümetinin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 2028'e kadar askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024'te başlatılan gösteriler devam ediyor.

Gürcistan'daki Ortodoks Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutlarken ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB ile ilgili verdiği karar nedeni ile artan protestolar Tiflis'te bayrama rağmen 40'ıncı gününde sürdü.

Noel Bayramı'nı gösteride geçirmek isteyenler gece saatlerinde parlamento binasının önünde toplandı.

Ellerinde AB ile Gürcistan bayrakları ve bayram nedeni ile mumlar taşıyan göstericiler Tiflis sokaklarında yürüyüş yaptı.

Parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu.

ÜLKEDEKİ GELİŞMELER

Avrupa Birliği, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti sokak eylemleri ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.