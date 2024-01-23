Guterres: Acil ateşkes çağrımı yineliyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de şimdi uygulanacak acil ateşkesin, yeterli yardımın ulaşmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesini sağlayacağını söyledi.

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak katliamlarını ve zorunlu göçü devam ettiriyor.



Sivillerin sıkça hedef alındığı Gazze Şeridi'nde can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 25 bin 490'a, yaralı sayısı da 63 bin 354'e yükseldi.

Guterres: "Acil ateşkes çağrımı yineliyorum"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil insani ateşkes çağrısını yinelyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)