Guterres, yeni dünya düzeni çağrısı yaptı

Servetin adil dağıtılması gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi'ndeki veto haklarına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika'nın hayatını kaybeden eski lideri Nelson Mandela'yı anma töreninde konuştu.

Guterres, New York'ta yaptığı konuşmada, dünyayı dize getiren mikroskobik bir virüsün aslında dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu, yıllardır görmezden gelinen yetersiz sağlık sistemleri ve yapısal eşitsizlikleri ortaya koyduğunu söyledi.

"26 KİŞİ ZENGİNLİĞİ ELİNDE TUTUYOR"

Küresel eşitsizlikle mücadele için uluslararası düzenin yenilenmesi çağrısı yapan Guterres, "Dünya nüfusunun yüzde 70'inin giderek artan gelir eşitsizliği içinde yaşarken en zengin 26 kişi, küresel nüfusun yarısının zenginliğini elinde tutuyor. 70 yıldan fazla süredir sözü geçen uluslar, uluslararası kurumlarda gerekli güç dengelerinin değişmesi için reformlara kafa yormayı reddetti." dedi.

BM Genel Gekreteri; nüfuz, servet ve fırsatların adil dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için yeni bir küresel sözleşme olması gerektiğini söyledi.

5 ÜLKENİN VETO HAKKI

Eleştirilerini küresel güçlere yönelten Antonio Guterres, söz konusu güçlerin çatışmalara çözüm üretemediğini ifade etti.

Guterres, bu duruma örnek olarak BM Güvenlik Konseyi'nde ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın konseyin daimi üyesi olarak veto yetkisini verdi. Genel Sekreter, Suriye'deki savaş başta olmak üzere birçok kararın bloke edildiğini anımsattı.

"İNSANLAR, IRKÇILIKTAN BIKTI"

Guterres, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyanın her yerine yayıldığını vurgulayarak, ''İnsanlar artık bıktı, eşitsizlik ve ayrımcılıktan, ırkçılık ve sistematik haksızlıktan bıktı." dedi.

Tüm bu eşitsizliklerin altında, özellikle Avrupa kıtasının ve kuzeyin güneydeki ülkelere yönelik uyguladığı sömürgeciliğin yattığına dikkati çeken Guterres, sömürgeciliğin ülkeler içinde ve arasında büyük eşitsizlik yarattığının altını çizdi.

"SORUNLAR, REFORMLARLA ÇÖZÜLÜR"

Guterres, sömürgeciliğin mirasının hala yankılarının sürdüğünü, kendini ekonomik ve sosyal adaletsizlik, nefret suçları ve yabancı düşmanlığında gösterdiğini belirtti.

Sömürgeciliğin aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda da devam ettiğine işaret eden Guterres, sorunların bu küresel kuruluşlarda reformların başlamasıyla çözülebileceğini kaydetti.