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    Güvenlik görevlisi çocuğun yüzüne dezenfektan sıktı

    Ateş ölçer ile dezenfektanı karıştıran güvenlik görevlisinin görüntüleri, ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 15:01
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    Güvenlik görevlisi çocuğun yüzüne dezenfektan sıktı

    Bir güvenlik görevlisi, ateş ölçer ile dezenfektanı karıştırdı.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde; sağ elinde ateş ölçer, sol elinde de dezenfektan bulunan güvenlik görevlisi, ilginç görüntülere neden oldu.

    ATEŞ ÖLÇER YERİNE DEZENFEKTAN KULLANINCA...

    Bir kurumun girişinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan uygulama sırasında görevli, çocuğun ateşini ölçmek isterken dezenfektan sıktı.

    Yaşananlar karşısında şaşıran anne, çocuğunun yüzünü sildi. Görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

    Güvenlik görevlisi çocuğun yüzüne dezenfektan sıktı VİDEO

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