Haaretz: Biden, Erdoğan'ı henüz aramadı

İsrail merkezli gazete, ABD Başkanı'nın Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile henüz temas kurmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da koltuğa oturduktan bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

İki isim, görüşmede Washington-Tel Aviv ittifakını güçlendirmek için ortak hareket etme konusunda mutabık kaldı.

"İSRAİLLİLER DERİN BİR NEFES ALABİLİR"

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmeyi analiz ederken, konuyu Türkiye'ye bağlamaya çalıştı.

"Biden Erdoğan'ı henüz aramadı ve konuşacakları çok şey var" başlıklı yazıda, "ABD Başkanı Joe Biden’ın Başbakan Benjamin Netanyahu ile yaptığı 'iyi' telefon görüşmesinin ardından İsrailliler derin bir nefes alabilir. İsrailliler, bir ay boyunca çağrı gelene kadar tırnaklarını ısırıyordu." denildi.

"BIDEN, ERDOĞAN'I HÂLÂ ARAMADI"

İsraillilerin, Netanyahu'nun Biden'ın konuştuğu ilk "Orta Doğu lideri" olmasından gurur duyabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Diğer iki lider hâlâ Biden'ın aramasını bekliyor: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İki rakibin de Biden ile uzun hesapları var."





ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİN ARDINDAN ABD AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız." sözleri aktarıldı.

Erdoğan'ın sözlerinden kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın olaydan terör örgütü PKK'nın sorumlu tutulduğu bir açıklama yaptığı anımsatıldı.