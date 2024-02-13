Haaretz: İsrail-Hamas müzakerelerinde ilerleme var İsrail basını, taraflar arasındaki görüşmelerin 'yapıcı' geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, Başbakan Netanyahu'nun önceki öneriyi reddetmesinin ardından yaşandı.

AA

İsrail basını, Hamas ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, taraflar esir takası için müzakerelerde bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, görüşmelerin "yapıcı" geçtiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında müzakere

Haberde, Hamas'ın önerisini reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da yer aldığı bir heyeti müzakerelere katılması için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderdiğine dikkati çekildi.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmeye Barnea ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katılmıştı.

Üç aşamalı esir takası ve ateşkes planına ret

Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.

Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)