Hacılar, elektronik bilezikle 14 gün karantinada kalacak

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Riyad yönetimi, hacıların karantina şartına uyup uymadıklarını takip edecek.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Hac ibadetinin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı.

Hacı adayları için, Hac öncesinde Mekke'deki otellerinde dört gün izole bir şekilde kalma şartı getirildi.

ELEKTRONİK BİLEZİK TAKACAKLAR

Arab News sitesinin aktardığına göre, ibadetlerini tamamlayan hacıların elektronik bileziklerini takmaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Böylece yetkililer, evlerine dönen söz konusu kişilerin 14 günlük karantina kuralına uyup uymadıklarını takip edecek.

HACILAR TAKİP ALTINDA

Bileziklerin, hacıların karantinaya bağlı olup olmadıklarını takip etmek için tasarlandıği belirtildi.

Bunun yanı sıra, Tatamman adlı bir uygulama ile hacıların sağlık durumları izlenerek kaydediliyor.

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