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    Haftanin'de teröristlerin tuzağını komandolar bozdu

    Bölgedeki bir komando, teröristlerin hain tuzağını tek tek anlattı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 12:11
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    Haftanin'de teröristlerin tuzağını komandolar bozdu

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı.

    Operasyonun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, yerle bir edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon kapsamında Haftanin'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    KOMANDO, PATLAYICILARIN NASIL TUZAKLANDIĞINI ANLATTI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren komandoların, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ettikleri kaydedildi.

    Paylaşımdaki videoda, komandoların, teröristlerin mayın ile EYP'leri nasıl tuzakladıklarını anlattıkları ve bunların imha edildiği görüntüler de yer aldı.

    Haftanin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi VİDEO

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