Hafter milislerinin mühimmatları ele geçirildi

Mühimmatlar arasında roketatarlar, tanklar ve topçu bataryaları yer alıyor.

Türkiye'nin de desteklediği Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter'e ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarla başkent Trablus'un güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve Kasr Bin Gaşir bölgelerinde kontrol tamamen sağlandı.

Son olarak Terhune'ye giren Libya ordusuna bağlı birlikler, diğer taraftan Hafter milislerinin kaçtığı bölgelerde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

TOPÇU BATARYALARI, ROKETATARLAR, TANKLAR...

Bu kapsamda yapılan aramalarda; kamufle edilmiş topçu bataryaları, araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarlar ve mühimmatların yanı sıra tanklar da ele geçirdi.

Hafter milislerinin kaçarken bıraktığı mühimmatlar ele geçirildi VİDEO