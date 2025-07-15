Hafter yönetimi Türkiye ile masada: Libya’da yeni dönem başlıyor

Libya'nın doğusundaki Hafter yönetimi ile Türkiye arasında diplomatik alanda yeni bir gelişme yaşandı.

Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ve Halife Hafter’in oğlu Korgeneral Saddam Halife Hafter, Türkiye’nin Bingazi Konsolosluğu’nun yeniden açılmasını görüşmek üzere Türk Konsolosu Serkan Karmanlıoğlu ile bir araya geldi.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Görüşme, Bingazi yakınlarındaki Recme'de bulunan askeri merkezde gerçekleşti.

Toplantıya, Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin üst düzey askeri isimlerinden Korgeneral Hayri el Temimi de katıldı.

Görüşmede, başta Libya'nın doğusundaki vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunmak üzere Bingazi'deki Türk konsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesi olmak üzere, çeşitli ortak konular masaya yatırıldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZLANDI

Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’e bağlı yönetim ile Türkiye arasındaki ilişkiler, yıllar süren siyasi ve askeri gerilimlerin ardından dikkat çekici bir hızla yumuşama sürecine girmiş durumda.

Türkiye, iç savaş sürecinde Trablus merkezli hükümetin güçlü destekçisi olarak konumlanmış ve Bingazi Konsolosluğu’nu kapatmıştı. Ancak son gelişmeler, Türkiye'nin Libya’da tüm taraflarla ilişki kurma yönünde bir strateji değişikliğine gittiğini ortaya koydu.

Atılan hamleler ile birlikte Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki anlaşması artık tam anlamıyla garantiye alınmış olacak.

HAFTER, NİSAN AYINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Nisan ayında Saddam Hafter, Ankara’ya gelerek Türkiye ile temaslarda bulunmuştu.

Hafter, ziyareti sırasında Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya gelmişti.

BİNGAZİ’DE KONSOLONLUK AÇILMASI

Bingazi'deki konsolosluğun yeniden faaliyete geçmesi, yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda Türkiye ile Halife Hafter yönetimi arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin sembolü olarak görülüyor.

Bu adımın, ilerleyen süreçte enerji, savunma ve altyapı gibi stratejik alanlarda daha kapsamlı işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.

AVRUPA VE YUNANİSTAN RAHATSIZ OLACAK

Tobruk merkezli yönetimin daha önce bu mutabakatı onaylamaması, anlaşmanın BM’ye kaydedilmesine rağmen hukuki meşruiyet tartışmalarını beraberinde getirmişti. Ancak Libya Temsilciler Meclisi geçtiğimiz ay bu anlaşmayı değerlendirmek üzere komite kurdu. Anlaşmanın yasama organı tarafından da kabul edilmesi halinde, bu durum Yunanistan, Mısır ve Fransa gibi ülkelerde ciddi rahatsızlıklara neden olacak.

Son gelişmeleri takip eden Yunan basını, Libya Temsilciler Meclisi'nin de Türkiye'ye yanaşmasından rahatsız olmuş ve gelişmeleri şu şekilde yorumlamıştı: