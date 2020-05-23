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    Hafter'in kontrolündeki iki kampta kontrol sağlandı

    UMH güçleri, darbeci Hafter'in kontrolündeki iki askeri kampı ele geçirdi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 14:48
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    Hafter'in kontrolündeki iki kampta kontrol sağlandı

    Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor.

    Daha önce başkent Trablus’un güneyindeki Hafter’in stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü’nü geri alan birlikler, iki bölgeyi daha ele geçirdi.

    İKİ KAMPTA KONTROL SAĞLANDI

    UMH birliklerinin, Hamza ve Yarmouk askeri kamplarında kontrolü sağladığı belirtildi.

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