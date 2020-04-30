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    Hafter'in konvoyu SİHA'larla vuruldu

    Libya'da Hafter'e bağlı milislere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, SİHA'lar tarafından imha edildi.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 11:52
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