Hafter'in konvoyu SİHA'larla vuruldu
Libya'da Hafter'e bağlı milislere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, SİHA'lar tarafından imha edildi.
- İHA
- 30.04.2020 - 11:52
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Tarhuna ve başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hafter'e bağlı milislere gönderilen mühimmat konvoyunun El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef alındığını belirtti.
Konvoyun SİHA'lar ile tek tek vurulduğu anlar da yayınlandı.
Hafter'in konvoyu SİHA'larla vuruldu VİDEO
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