İHA

ABD’nin kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda ilginç anlar yaşandı..

Haiti Başbakanı Edgar Leblanc Fils, ABD'nin New York​ kentinde gerçekleşen BM 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaparken yanındaki su bardağını görmedi.

SÜRAHİDEN SU İÇTİ

Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

Fils'in sürahiden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

KONUŞMANIN SONUNDA BARDAK KULLANDI

Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör