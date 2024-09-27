İHA
ABD’nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda ilginç anlar yaşandı..
Haiti Başbakanı Edgar Leblanc Fils, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen BM 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaparken yanındaki su bardağını görmedi.
SÜRAHİDEN SU İÇTİ
Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.
Fils'in sürahiden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
KONUŞMANIN SONUNDA BARDAK KULLANDI
Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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