Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti'de sular durulmuyor.
Şiddet her geçen gün artıyor...
Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inin kontrol eden çeteler, merkez bankasına saldırdı.
Polis ve bankanın güvenlik görevlileri saldırganları engellerken en az 3 saldırganın öldürüldüğü, bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyuruldu.
Çeteler havalimanına da saldırılar düzenlemiş, saldırılar güvenlik güçlerince püskürtülmüştü.
10 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta, başkent Port-au-Prince'te 17 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Geçen yıldan bu yana süren çete isyanlarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD de ülkeden vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Ülkeyi terk etmek isteyenler için helikopter seferleri organize ediliyor.
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray, tahliye için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıldığını duyurdu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış