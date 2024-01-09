Hakan Fidan Bişkek’te! Kırgız mevkidaşıyla bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek’te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan Gazze'de yaşananlara kadar hangi konuları ele aldıklarını açıkladı.

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek’te...

Fidan, burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"2024-2026 Çalışma Programımızı az önce imzaladık"

Bakan Fidan konuşmasında, şu ifadelere yer verdi;

Profesyonel olarak kurumsallaşma yönünde attığımız adımlar, bu açıdan stratejik öneme haiz, kendisi ve ekibiyle beraber az önce 6’ncı Ortak Stratejik Planlama toplantısını yaptık. Burada yapılan çalışmaların ve alınan kararların ürünü olarak da 2024-2026 Çalışma Programımızı az önce sizlerin de huzurunda imzaladık.



Ortak Stratejik Planlama Grubu çalışmamızın merkezinde yer alan önemli bir konu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan’a yapacakları 2024 yılı ziyareti esnasında iki Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilecek zirvede yapılacak olan çalışmalar, bizim bakanlar olarak kendi aramızda yaptığımız çalışma da liderler arasındaki zirveye bir hazırlık oldu.



Liderler arasındaki zirve biliyorsunuz Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı olacak, bunun da 6’ncısı yapılacak.

"FETÖ okullarının sonlandırılması"

Türk Maarif Vakfı’nın Kırgızistan’daki faaliyetleri üzerinde durduk. FETÖ okullarının sonlandırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durduk. Manas Üniversitesinin faaliyetleri üzerinde durduk, bunlar gerçekten eğitim öğretim alanında ve kapasite artırma açısından önemli konular. Kendileri de ifade ettiler, sağlık işbirliği alanı bizim için gerçekten fevkalade önemli. Türkiye'nin sağlık alanında geliştirdiği kapasitenin kardeş ülkeye aktarılması konusunda çabalarımız devam etmekte.



TİKA marifetiyle yapılan Türk-Kırgız ortak hastanesi bu konuda mümtaz bir örnek. Açıkçası burada ileri tıp teknikleri kullanarak yapılan cerrahi müdahaleler hem Kırgız halkına bir hizmet teşkil etmekte hem de bizim cerrahi ve tıbbi becerileri, Kırgız sağlık sektörüne aktarmaya bir imkan sağlamakta.

"Görüş alışveriş içinde bulunduk"

Diğer bir önemli konu değerli basın mensupları biliyorsunuz, Gazze’de devam eden katliam. Bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin ortak bir kararı vardı. Bir temas grubu oluşturulmuştu. Kırgızistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bu toplantıda vardı.



Ben değerli meslektaşımla Temas Grubu olarak Gazze’deki katliamın ve dramın sonlanması için neler yaptık, neler yapıyoruz izlenimlerimiz neler, olay ne yöne evriliyor, bu konuda da görüş alışveriş içinde bulunduk. Kendisini de bu konuda bilgilendirdim.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)