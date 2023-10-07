Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin gerilimi için diplomasi trafiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü.

AA & Ensonhaber

Dünya, Filistinli direniş örgütü Hamas'ın hamlesini konuşuyor.

Yıllardır abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ isimli bir operasyon başlatıldı.

Bunun üzerine İsrail de 'Demir Kılıç' operasyonu başlattıklarını açıkladı.

İki ülke arasında süren gerilim sonrası Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

5 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştü

Bakan Fidan; Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.