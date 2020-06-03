Milli Savunma Bakanlığı, mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 3 odaya sahip bir mağara tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, en az 20-25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükteki mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi ViDEO

3 ODALI MAĞARA İMHA EDİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!"



