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- Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi
Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi
Milli Savunma Bakanlığı, mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
- AA
- 03.06.2020 - 16:55
Türk Silahlı Kuvvetleri, arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 3 odaya sahip bir mağara tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, en az 20-25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükteki mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi ViDEO
3 ODALI MAĞARA İMHA EDİLDİ
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!"