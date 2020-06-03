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    Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi

    Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
    • AA
    • 03.06.2020 - 16:55
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    Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 3 odaya sahip bir mağara tespit edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, en az 20-25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükteki mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

    Hakurk'ta PKK'ya ait mağara yok edildi ViDEO

    3 ODALI MAĞARA İMHA EDİLDİ

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!"



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