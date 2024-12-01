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Haber Merkezi

Suriye'de muhalif güçler, ilerlemeyi sürdürüyor.

Esad güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, savunma hatlarını kırdı.

Halep'in merkezini ele geçiren gruplar, İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı.

Rejim karşıtı muhalifler son olarak Esad ve ailesinin kullandığı başkanlık sarayını da ele geçirdi.

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SARAYIN İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede muhalifler, Halep'te Esad'ın ailesiyle birlikte kullandığı başkanlık sarayına girdi.

Sarayın içerisine girdikten sonra her odayı tek tek gezen muhalif gruplar, o anları da yayınladı. Sarayın içerisinde bulunan eşyaların beyaz bir örtüyle kapatıldığı görüldü.

Sarayın içerisinde yine Esad ve ailesine ait tablolar dikkati çekti.

"HALEP'TEN ÇEKİLİYORUZ"

Esad rejimi cephesinden yapılan açıklamada, Muhaliflerin Halep'e girdiği doğrulanmış ve rejimin Halep'ten çekildiği açıklanmıştı.

Esad rejiminden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Muhaliflerin Halep'e girdiği doğru. Çatışmada askerler öldü ve yaralandı. Halep'ten geçici olarak çekiliyoruz. Amacımız karşı saldırı başlatmak.