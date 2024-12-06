Halep'te muhaliflerin eline geçen uluslararası havalimanı görüntülendi

İHA

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların Halep'te ele geçirdikleri stratejik noktalarda bekleyişleri sürüyor.

Muhaliflerin 30 Kasım'da kontrolü sağladığı Halep kent merkezindeki uluslararası havalimanında son durum görüntülendi.

HAVAALANI GÖRÜNTÜLENDİ

HTŞ güçlerinin nöbet tuttuğu havalimanında ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

"HALEP'TE DURUMLAR ÇOK İYİ"

Havalimanındaki HTŞ askeri Ebu Hacar yaptığı açıklamada, “Kardeşlerimiz burayı fethettikten sonra İdlib'de sıkışan Halepliler tekrar yuvalarına döndüler. Şu an biz Halep Havalimanındayız. Buranın kontrolünü sağladık. Burası 11 yıl boyunca Esad rejimi tarafından kontrol altındaydı. Burada zulüm gerçekleştirildi. Halep'ten İdlib'e hava saldırıları gerçekleşiyordu ama şu an yuvamıza döndük, Halep'te durumlar çok iyi” dedi.