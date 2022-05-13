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    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi

    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi

    Devlet Başkanı Al Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:24
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    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin devlet başkanından gelen ölüm haberiyle sarsıldı.

    BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti.

    Al Nahyan'ın ölümünün ardından 40 günlük yas

    Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, bugünden itibaren 40 gün süreyle ülkede resmi yas ilan edildiğini ve bu süreçte bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

    WAM haber ajansının aktardığına göre, BAE'deki bakanlıklarda, federal ve yerel kurumların yanı sıra özel sektörde de çalışmalar 3 gün süreyle askıya alınacak.

    Taziye mesajı

    Söz konusu bakanlığın açıklamasında, BAE halkına, Arap ve İslam milletlerine ve dünyaya Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye iletildi.

    Al Nahyan, 3 Kasım 2004 tarihinden bu yana Devlet Başkanlığı ve Abu Damiri Emirliği görevlerini yürütüyordu.

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    BAE'nin ikinci lideriydi

    1948 yılında dünyaya gelen Al Nahyan, BAE'nin ikinci Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16'ncı lideriydi.

    Al Nahyan, BAE'ye liderlik ettiği süreçte hem federal hem de Abu Dabi hükümetinin yeniden yapılandırılmasına öncülük etti.

    AA'nın haberine göre, ülkenin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatının ardından göreve gelmişti.

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